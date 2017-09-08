Через матеріальну скруту тернополянка зважилася на страшний вчинок. ВІДЕО

08/09/2017 0
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Тернополянка, матір трьох дітей, з відчаю ледь не звела кінці з життям.

Про намір самогубства правоохоронцям повідомили сусіди.

Працівники поліції, які прибули на місце події на даху багатоповерхівки виявили жінку, вона перебувала в стані афекту та кричала, що не хоче жити.

Що було далі – дивіться в сюжеті TV-4.

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