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Через матеріальну скруту тернополянка зважилася на страшний вчинок. ВІДЕО
08/09/2017 0
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Тернополянка, матір трьох дітей, з відчаю ледь не звела кінці з життям.
Про намір самогубства правоохоронцям повідомили сусіди.
Працівники поліції, які прибули на місце події на даху багатоповерхівки виявили жінку, вона перебувала в стані афекту та кричала, що не хоче жити.
Що було далі – дивіться в сюжеті TV-4.
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