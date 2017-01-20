Біля Тернополя собака напав на жінку. ФОТО

20/01/2017 Розмір тексту:

Нещасний випадок стався із жителькою села Петриків перед Водохрещем. Породистий пес “Кане-корсо” накинувся на жінку та покусав її за руки.

Про це повідомила Regina-Tereza Fialka у себе на сторінці у “Фейсбуці”:

“Шановні друзі … ось так виглядає безвідповідальність господарів собак, які водять їх без намордників . ..Мене покусав Кане-корсо. ..Хто знає, що це за звір, то знає, що могло бути і гірше. .Я закрила лице руками..І ось результат..”, – написала жінка. Далі в коментарях постраждала повідомила, що це сталось 18 січня. “Це сталось перед Водохрещем 18 числа о 14.00… Я просто не хотіла псувати всім свято…. Але хочу показати факт….”, – уточнила пані Регіна.

Джерело: “20 хвилин“

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