Біля Тернополя собаки відгризли жінці голову. ФОТО (18+)

16/01/2017 Розмір тексту:

Тіло матері, 1932 року народження, знайшов тернополянин на хуторі Шаварівка, в районі лісопосадки села Петриків, у понеділок, 16 січня, близько 7:20 . На місце події він одразу викликав правоохоронців. За словами чоловіка, його матір мешкає у Тернополі на вулиці Карпенка.

На хутір вона ходила практично щодня годувати своїх собак, бо у них там знаходиться дача. 15 січня тернополянка також пішла туди, але додому не повернулася. Тому син пішов шукати матір наступного дня вранці.

Підходячи до села, на лісовій дорозі він побачив тіло без голови, за зовнішніми ознаками схоже на його матір.

При попередньому огляді тіла слідчі встановили, що на жінку, скоріш за все, напали собаки, бо навкруги багато слідів лап.

Тварини згризли голову та кисть руки загиблої. Що сталося насправді та остаточні причини смерті тернополянки встановить експертиза. При попередньому огляді судмедексперт встановив, що жінка спочатку замерзла, а вже потім її знайшли собаки.

Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 частина 1 ККУ – нещасний випадок.