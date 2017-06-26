Вісімсот поліцейських на вихідних не відпочивали, аби за випускниками не виросли “золоті верби”

26/06/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині урочистості та неофіційні заходи з нагоди святкування закінчення школи минулися спокійно.

В суботу, 24 червня, посилені заходи безпеки забезпечували вісімсот поліцейських краю.

Зі слів заступника керівника управління превентивної діяльності ГУНП Тернопільської області Богдана Катруна, правоохоронці забезпечували безпеку дорожнього руху під час урочистої ходи випускників, вибухотехніки обстежували місця проведення масових заходів, по двоє поліцейських несли службу поблизу розважальних та закладів громадського харчування, де випускники відзначали неофіційну частину свята, разом з рятувальниками чергували на березі Тернопільського ставу, де традиційно вчорашні школярі зустрічають схід сонця.

Загалом в місті до заходів безпеки було задіянобільше сотні правоохоронців, а в області – вісімсот, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.