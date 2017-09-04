Біля будинку на Східному знайшли пістолет “ТТ” і три десятки набоїв. ФОТО

04/09/2017 Розмір тексту:

Вранці під вікнами житлового будинку на Коновальця, 11 знайшли пістолет “ТТ” (Пістолет Токарєва), а також понад три десятки набоїв.

Про це “20 хвилин” повідомила читачка.

– Десь в 9.05 бачила через вікно, що якийсь чоловік знайшов пістолет, – каже тернополянка Юлія. – А десь в 9.20 йшла на роботу і бачила поліцію, слідчих. Той пістолет забирали в якусь коробку. Страшно стало, звідки той пістолет там взявся.

– Близько 8:30 тернополянин повідомив, що в дворі Коновальця, 11 знайшов прозорий поліетиленовий пакет, в якому була кобура та предмет, схожий на пістолет, – повідомили в прес-службі патрульної поліції. – Викликали слідчо-оперативну групу та вибухотехнічну службу. Обстеживши прилеглу територію, біля будинку виявили ще й коробку, в якій, за попередньою інформацією, понад три десятки патронів.

Хто та чому викинув зброю наразі встановлюють правоохоронці. Наразі досліджують записи камер відеоспостереження.