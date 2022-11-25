Тернопіль готується до складної зими. Аби пережити її в теплі та безпеці, мешканцям міста радять, за можливості, переїхали у села до родичів.

З такою пропозицією виступив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Він зазначив, що місто готують до можливих тривалих відключень електроенергії та водопостачання.

“На випадок тривалого вимкнення електроенергії (кілька днів поспіль) та значного зниження температури ми готуємо пункти обігріву в приміщеннях освітніх закладів нашого міста. Ми обладнаємо їх генераторами, доступом до інтернету, біотуалетами. Там можна буде набрати питної води, зарядити телефони, скористатися польовою кухнею, засобами гігієни, медикаментами. Також ці приміщення будуть доступні для тимчасового проживання. Але якщо у вас є родичі в селі, а їх будинки обладнані пічним опаленням, сплануйте варіант тимчасового переїзду. Знайте, ми підтримаємо одне одного і переможемо. А кожна випалена ввечері свічка – за упокій ворога. Україна переможе!”, – написав міський голова.