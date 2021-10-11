Олексій Іванов не перестає радувати своїх читачів новими оглядами на українські казино. На своєму порталі Зевс Казино експерт поділився новим незалежним оглядом онлайн-казино Gold Cup. Він описав особливості ігрового майданчика, який належить Українській національній лотереї з однойменною назвою. Азартний клуб відповідає всім вимогам і працює на підставі виданої гральної ліцензії України. Ознайомитися з більш докладним оглядом можна на сайті Casino Zeus https://casinozeus.com.ua/goldcup і прочитати Особливості гри нижче.

Офіційний сайт казино Gold cup Україна

Офіційно працювати проект Gold-Cup Casino почав з 2017-го року. Ігровий портал переведений на дві мови: російську та українську. Оператор з радістю приймає всіх гравців з України, Росії та країн СНД. Продуманий до дрібниць інтерфейс сайту сподобається навіть новачкові, тому що всі основні розділи представлені на головній сторінці сайту. Приємний блакитний тон, в якому оформлений сайт, не подразнює очі.

На головній сторінці казино Золотий Кубок представлені наступні розділи:

Акція;

Розіграш;

Турнір;

ВІП-клуб;

Ігрові слоти;

FAQ.

На банері нижче представлені популярні бонусні та акційні події. Вкладка з цілодобовою підтримкою прихована в боковому меню разом з інформацією про клуб і Політикою конфіденційності.

Крім віртуальних казино гравці зможуть відвідати справжні наземні клуби і зануритися в світ азарту і веселощів. Оффлайн казино знаходиться у великих містах України: Київ, Харків і Одеса.

Грати онлайн в казино Gold Cup

Незважаючи на те, що на офіційному сайті Голд Кап відсутні ігри з живими дилерами, оператор пропонує велику азартну колекцію слотів, в якій налічується близько 3-х тисяч різних розваг. Гемблери можуть не переживати за чесність гри, тому що всі слоти є ліцензійними. Їх надають відомі бренди, такі як IgroSoft, MicroGaming, BetGames, XPG, Vivo Gaming та інші.

За допомогою вбудованого фільтра ігрові дисципліни можна поділити за категоріями:

популярні розваги;

новинки;

ігри з високим відсотком віддачі;

розваги з прогресивним джекпотом;

софт конкретного провайдера.

Пошуковий рядок дозволить знайти будь-яку гру за назвою.

“Золотий Кубок – це відмінне ліцензійне казино, яке чесно платить виграші гемблерам. Завдяки ліцензії від КРАІЛ ми можемо переконатись, що казино чесно платить і дотримується Політики відповідальної гри” ,- зазначив на порталі Casino Zeus Олексій Іванов.

Особливості демо-версії

Для того щоб познайомитися з асортиментом ігрових розваг онлайн-казино Gold Cup необов’язково проходити реєстрацію на ігровому порталі. Гемблери можуть скористатися демонстраційною версією, яка доступна в кожному автоматі, і познайомитися не тільки з інтерфейсом слота, але і відсотком віддачі. Професіонали часто тестують свої стратегії в безкоштовному демо-режимі. Гравець не втрачає своїх грошей, тому що всі ставки відбуваються за рахунок віртуальної валюти.

Акції та бонуси в інтернет-казино Золотий Кубок

Перший бонус, який може отримати гравець азартного закладу казино Goldcup Україна — це вітальний бонус. Гравцеві за перший депозит буде нараховано до 100% на бонусний рахунок при мінімальному поповненні від 100 гривень. Скористатися акційною пропозицією новачка можна буде протягом 5-ти днів з моменту реєстрації на сайті. Крім цього гравці зможуть розраховувати і на інші винагороди:

бездепозитні бонуси;

промокоди на безкоштовні фріспіни;

кешбек до 15%;

додаткові нагороди на другий і третій депозит;

подарунки іменинникам на день народження;

багаторівнева програма лояльності.

Висновок

Оператор казино Золотий Кубок пропонує для гравців вигідну бонусну політику і комфортабельні умови для гри. Гемблери діляться позитивними відгуками про азартний майданчик, виділяючи наступні переваги: