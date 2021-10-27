Аж 25 летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 26 жовтня.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:

  • чоловік 74 р., Тернопільський район;
  • жінка 70 р., Чортківський район;
  • чоловік 76 р., Чортківський район;
  • жінка 82 р., Чортківський район;
  • жінка 71 р., Кременецький район;
  • жінка 61 р., Чортківський район;
  • жінка 64 р., м. Тернопіль;
  • жінка 80 р., Тернопільський район;
  • жінка 62 р., м. Тернопіль;
  • жінка 61 р., м. Тернопіль;
  • жінка 76 р., м. Тернопіль;
  • чоловік 39 р., м. Тернопіль;
  • жінка 84 р., Чортківський район;
  • жінка 74 р., Чортківський район;
  • чоловік 79 р., Чортківський район;
  • жінка 81 р., Кременецький район;
  • жінка 76 р., Кременецький район;
  • чоловік 58 р., м. Кременець;
  • жінка 66 р., м. Почаїв;
  • жінка 76 р., Тернопільський район;
  • жінка 64 р., Чортківський район;
  • жінка 90 р., Тернопільський район;
  • жінка 52 р., Чортківський район;
  • чоловік 68 р. Тернопільський район;
  • жінка 48 р., Тернопільський район.

Загалом за добу зафіксовано 660 нових випадів коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 299 людей.