Аж 25 летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 26 жовтня.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:
- чоловік 74 р., Тернопільський район;
- жінка 70 р., Чортківський район;
- чоловік 76 р., Чортківський район;
- жінка 82 р., Чортківський район;
- жінка 71 р., Кременецький район;
- жінка 61 р., Чортківський район;
- жінка 64 р., м. Тернопіль;
- жінка 80 р., Тернопільський район;
- жінка 62 р., м. Тернопіль;
- жінка 61 р., м. Тернопіль;
- жінка 76 р., м. Тернопіль;
- чоловік 39 р., м. Тернопіль;
- жінка 84 р., Чортківський район;
- жінка 74 р., Чортківський район;
- чоловік 79 р., Чортківський район;
- жінка 81 р., Кременецький район;
- жінка 76 р., Кременецький район;
- чоловік 58 р., м. Кременець;
- жінка 66 р., м. Почаїв;
- жінка 76 р., Тернопільський район;
- жінка 64 р., Чортківський район;
- жінка 90 р., Тернопільський район;
- жінка 52 р., Чортківський район;
- чоловік 68 р. Тернопільський район;
- жінка 48 р., Тернопільський район.
Загалом за добу зафіксовано 660 нових випадів коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 299 людей.
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