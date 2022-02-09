Дев’ять летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 7 лютого.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:
1 – жінка 91 р., м. Тернопіль;
2 – чоловік 72 р., Тернопільський район;
3 – чоловік 77 р., Тернопільський район;
4 – чоловік 77 р., Чортківський район;
5 – чоловік 71 р., м. Тернопіль;
6 – чоловік 85 р., м. Тернопіль;
7 – жінка 62 р., м.Чортків;
8 – чоловік 80 р., Чортківський район;
9 – чоловік 67 р. м. Тернопіль.
Загалом минулої доби в област зареєстровано тисячу десять нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 787 людей.
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