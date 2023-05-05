Майже три години тривали пошуки чоловіка, який заблукав у лісі. 4 травня на лінію “102” зателефонував потерпілий і повідомив, що зайшов у ліс і не може знайти дорогу додому.

На місце події одразу виїхав екіпаж групи реагування патрульної поліції. Зниклий – житель одного із сіл Бучаччини. Населений пункт знаходиться біля Дністра і навколо нього лише скали та ліс, а мобільний зв’язок працює з перебоями.

Місцеві мешканці сказали, що потерпілий має проблеми зі здоров’ям і вже неодноразово губився. Проте дорогу щоразу знаходив. Люди повідомили, що до лісу односелець міг піти з собакою.

Майже три години поліціянти шукали зниклого чоловіка. В якийсь момент вони почули гавкіт і пішли на цей звук. Працівники ГРПП відшукали потерпілого. Останній знаходився на скелястому урвищі над Дністром.

Чоловіка оглянув медик. Травм та тілесних ушкоджень він не отримав.