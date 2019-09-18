Цієї доби на Тернопільщині ймовірні дощі, – повідомила синоптик Наталка Діденко. У період опадів також значно знижуватимуться температурні показники. Дошкулятиме жителям краю і сильний вітер.

Погодні умови ускладняться по всій території західного регіону. Відтак жителям Тернопільщини радять готувати теплий одяг і парасолі.

«18 вересня за атмосферним фронтом справді йтимуть періодичні дощі. Похолодає ще на кілька градусів. Проте, оскільки холодне повітря важке, буде тиснути, а Україна ще й опиниться між потужним антициклоном над Великою Британією та масштабною циклонічністю на північному сході, між антициклоном Hanneke та циклоном Ignaz, і ось поки ці два поважні атмосферні джентельмени змагатимуться за зони впливу, усі, хто між ними, а це чималий шмат континентальної Європи, включно з Україною, відчуватимуть наслідки цієї боротьби – сильний, до штормового, вітер. Тобто, головним погодним ньюсмейкером буде завтра в Україні сильний вітер.

Його західні та північно-західні пориви досягатимуть 15-22 метрів за секунду. Будьте дуже обережними, особливо під великими деревами, білбордами, вибирайте ретельніше місце для паркування автомобіля», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

Щодо температурних показників, то вони дещо знизяться. Упродовж доби передбачають 11 – 15 градусів тепла. Втім, за попередніми прогнозами синоптиків, наступного тижня з 23-го вересня, нас знову чекатиме чудова, сонячна та тепла, погода.

Софія Романська