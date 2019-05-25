Уже 7 рік поспіль у Бучачі за підтримки відомого аграрія та мецената Петра Гадза відбувся фестиваль духової музики «Бучацькі фанфари», який цього року об’єднав довкола себе близько 600 учасників із трьох областей.

Як розповідає головний організатор «Бучацьких фанфар» Йосиф Кошик, захід був заснований ще у 2012 році на базі духового оркестру «Ветеран», а починаючи з 3-го фестивалю у 2014 році активно підтримує його голова наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Петро Гадз.

– В 2012 році два бучацькі музичні колективи зібралися в оркестр «Ветеран», найстаршому учаснику якого 82 роки, а середній вік оркестрантів складає від 60 – до 70 років. Це і професійні, і самодіяльні музиканти, які разом грають. Фактично саме так на базі нашого «Ветерана» поступово почав збиратися й сам фестиваль. Петро Іванович підтримує цілий рік наш колектив – щомісяця надає нам фінансову допомогу. Звісно, ми кошти ці зберігаємо, щоб проводити наш фестиваль. Фактично без допомоги Петра Іванович, такого дійства не відбувалося б. Окрім того, щомісяця він допомагає й сімом іншим музичним колективам Бучача. А цього року Петро Іванович допоміг нам забезпечити ще й транспорт для учасників з Львівської академії. Він допомагає нам з усім, що ми попросимо, ніколи ще не відмовляв у допомозі. Петро Іванович культуру в стороні не полишає, та й не тільки її. Загалом майже усі заходи, які у нас відбуваються в Бучачі, не обходяться без його підтримки, –ділиться пан Йосиф.

Також головний організатор «Бучацьких фанфар» розповів, що цього року до фестивалю долучилося 14 колективів із Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської областей.

– Цього року у нас разом із мажоретками, барабанщицями і оркестрантами було понад 600 учасників. Колись ми запрошували на фестиваль, а тепер люди самі просяться до нас приїхати. Традиційно щороку у нашому фестивалі беруть участь колективи з 4 областей, щоправда цього року не вийшло приїхати оркестрантам з Хмельницької області, – каже Йосиф Кошик.

А от за словами головного мецената фестивалю Петра Гадза, просто необхідно підтримувати подібні заходи, адже важливо не лише пам’ятати про свої традиції, а й створювати нові для майбутнього. Саме так можна розвивати культуру та стимулювати людей до розвитку і праці.

– Класно, коли є традиція, коли є активність громади. У Бучачі своєрідною музичною традицією став фестиваль «Бучацькі фанфари». Вже стільки років з допомогою цього дійства ми вшановуємо українську співочу творчість. Якщо ми не лише згадуватимемо та вшановуватимемо старі традиції, стару народну культуру, а й активно розвиватимемо нову, то у нас на 100% є майбутнє. Як я раніше вже говорив, хто інвестує в освіту, в науку та особливо в культуру, той інвестує у майбутнє свого народу. Лише так наша держава може розвиватись! Саме тому, я намагаюсь і намагатимусь в майбутньому усім, чим лише зможу, допомагати, – наголосив Петро Гадз.