Вартість моркви на тернопільських ринках і в магазинах зросла до 50 гривень за кілограм. Продавці кажуть: ріст цін пов’язаний із весняним дефіцитом цієї продукції.

Запаси української моркви майже вичерпалися, а обсяги імпортної продукції не можуть повністю перекрити потреби покупців. З цим в основному пов’язаний ріст цін. За тиждень вартість овочів збільшилася на 15%, – каже підприємиця Уляна Жук.

«Ми мали постачальників із Центральної Азії. Але там зараз діють обмеження на експорт ключових продуктів, цибуля, морква до них належать. Щодо нашої української продукції, то її запаси вже вичерпуються. Звісно, якби воно були більшими, то можливо ми б не зіткнулися з такою проблемою сьогодні. Але що вирощувати аграріям, ми не можемо казати. Тому маємо таку ситуацію, як є. Зараз ціни моркви коливаються біля 50 гривень за кілограм. Часник імпортний а рази дорожчий. Є також дорогі сорти імпортної цибулі».

За прогнозами експертів, надалі відчутного збільшення цін на моркву не повинно спостерігатися. Оскільки ринок поповнюватиме теплична продукція.