Не виключено, що невдовзі на одного кандидата в мученики християнської віри стане більше: нападника клубу “Аль-Наср” такого собі Кріштіану Роналду можуть заарештувати в Саудівській Аравії за порушення місцевого закону. Полягало воно в тому, що португалець дозволив собі перехреститися під час чергового матчу, що за тамтешніми законами категорично заборонено. 38-річний Кріштіану, відзначаючи гол у матчі Клубного кубку арабських чемпіонів, перед своїм фірмовим святкуванням перехрестився. Вочевидь, забув, або ж не був поінформований, чим це загрожує: у Саудівській Аравії будь-які християнські жести, тим паче в публічному місці, є злочином. Вважають, що людина таким чином прагне навернути інших людей у свою віру. Цікаво, чи зважить шаріат на зірковий статус порушника?

Виступ українських клубів у євротурнірах наразі інакше як провальним не назвеш. Ще раніше “Ворскла” поступилася у 2 раунді кваліфікації Ліги конференцій команді “Діла” з Грузії (2:1, 1:3) й вибула з турніру. А цього тижня таке ж гнітюче враження справив виступ “Динамо” і особливо “Дніпра-1”. Кияни за анемічної, безініціативної гри поступилися в першому поєдинку Q3 тієї ж Ліги конференцій грецькому “Аріс” (0:1), а дніпряни були вщент розбиті (0:3) празькою “Славією” на тому ж етапі Ліги Європи. І якщо у підопічних М.Луческу є надія відігратися у матчі-відповіді в Бухаресті, то у команди О.Кучера, судячи з її гри, навіть примарних шансів немає. Може, дається взнаки продаж Довбика у іспанську “Жирону”, де він тепер виступатиме разом з Циганковим? Але й за присутності Артема “Дніпро-1” мав не кращий вигляд… “В УЕФА треба зробити ще одну Лігу Дна. Щоб ті, хто вилітає звідусіль, падали туди і там і залишались років на пʼять”, – це вже реакція соцмереж.

Тим часом відтік кращих українських футболістів за кордон продовжується, що є, напевно, закономірним процесом. Португальська “Бенфіка” офіційно повідомила про підписання голкіпера донецького “Шахтаря” і збірної України Анатолія Трубіна. Контракт із 22-річним воротарем розрахований на п’ять років – до літа 2028 р. Умови угоди, як у нас заведено, не розголошуються, але, за інформацією ЗМІ, йдеться про 10 млн євро плюс 1 мільйон як можливі бонуси. Також “Шахтар” має отримати 40% від суми наступного трансферу Трубіна. Сумарно Анатолій провів за гірників 94 матчі в усіх турнірах, тричі (у 2019, 2020 і 2023 роках) ставав чемпіоном України. Варто нагадати, що на Трубіна тривалий час претендував міланський “Інтер”.

Втім, відтік українських гравців за кордон не є вулицею з одностороннім рухом. Після повернення в “Динамо” Андрія Ярмоленка ще один ветеран вирішив завершити свої закордонні мандри і повернутися “на круги своя”. 36-річний захисник Дмитро Чигринський після семирічних виступів за грецькі АЕК та “Іонікос” приєднався до складу “Шахтаря” і вже провів перші тренування в складі нового-старого клубу. Чигринський – вихованець академії “Шахтаря”, за яку виступав з 15 років. Всього у складі тоді ще донецького клубу уродженець Ізяслава провів 189 матчів і забив 16 м’ячів, здобувши 14 трофеїв: 7 титулів чемпіона України, 4 Кубки України, 2 Суперкубки України та Кубок УЄФА (2009). Варто нагадати, що перше повернення Чигринського в “Шахтар” відбулося в 2010 р., – після сезону, проведеного в “Барселоні”.

Голкіпер мадридського “Реала” Тібо Куртуа на тренуванні отримав розрив передньої хрестоподібної зв’язки коліна і, найімовірніше, пропустить увесь сезон, який в Іспанії щойно розпочався. На бельгійського воротаря чекає операція. У кращому разі він повернеться у “рамку” воріт Galacticos у квітні наступного року. Таким чином, в розпорядженні “вершкових” залишився лише український воротар Андрій Лунін. Хоч звучить це доволі цинічно, але для нього з’являється нагода стати головним portero, тобто стражем воріт легендарного клубу. “Я спокійний за Луніна. Йому не вистачає досвіду, але він дуже добре проявив себе на передсезонці”, – заявив головний тренер Карло Анчелотті. Попри це, керівництво “Реала” розпочало пошуки ще одного голкіпера, який міг би гідно замінити Куртуа. Серед можливих варіантів – відомі в футбольному світі хорват Лівакович, мароканкць Буну, іспанець Де Хеа… Так що питання конкуренції для Луніна навряд чи стане легшим…