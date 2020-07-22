За добу в області вивили 42 нових випадки захворювання на коронавірусну інфекцію.

Як повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом, станом на 9 годину 22 липня на Тернопільщині зареєстровано 2508 випадків COVID-19. 35 з них – летальні, 1608 людей одужало.

У лікарнях міста перебуває 36 хворих на COVID-19. З них 30 хворих – у лікарні швидкої допомоги. Двоє пацієнтів перебувають на кисневій підтримці через маску, 5 – на кисневому концентраторі. Четверо людей у лікарні з підозрою на коронавірус.

У дитячій лікарні перебуває шестеро хворих з підтвердженим COVID-19. Їх стан – середньо-важкий. Семеро пацієнтів у лікарні з підозрою на коронавірус.

Загалом у Тернополі від початку епідемії COVID-19 підтвердили у 611 людей. 203 тернополян одужало.

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