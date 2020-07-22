В обласному лабораторному центрі почали робити ПЛР-тестування на коронавірус всім охочим. Послуга платна, одне дослідження вартує 912 гривень.

На безкоштовне дослідження можуть розраховувати працівники спецслужб, а також контактні особи хворих.

«ПЛР-дослідження безкоштовно проводять тим категоріям людей, які визначені стандартом надання медичної допомоги — це групи професійного ризику, діяльність яких пов’язана з небезпекою, це медичні працівники, поліція, службовці національної гвардії, хворі люди, або ті, що перехворіли. Тобто безкоштовно таке дослідження проводять контактним особам інфікованих коронавірусом. Якщо людина з власного бажання хоче перевірити себе, чи не заразилася вона COVID-19, то вона може прийти на платну послугу», – розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Проводять платні ПЛР-дослідження коронавірусу в обласному лабораторному центрі щобудня до 13.00. Нині в основному на тестування приходять іноземці, а також особи, які повернулися із-за кордону.

Софія Романська