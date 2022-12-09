З дитячого будинку в Тернополі втекла дівчинка: чому – не пояснює

Спільними зусиллями патрульних та працівників ювенальної превенції вдалося відшукати дівчинку, яка втекла з навчального закладу.



Учора, близько 21-ї години, патрульні отримали повідомлення від директорки дитячого будинку, що 15-річна дівчина, яка проживає в зазначеному закладі, пішла на прогулянку о 9-й ранку та досі не повернулася. Дівчина на неодноразові телефонні дзвінки не відповідає.

Інспектори дізналися у заявниці інформацію про зовнішність неповнолітньої та розпочали пошуки. Охоронці порядку обстежили прилеглу територію та адреси її ймовірних знайомих. Вже за деякий час, поліцейські знайшли дитину на вулиці Новий Світ. На щастя, вона була цілою та неушкодженою, але відмовилась пояснити, чому вирішила втекти.

Інспектори доставили дівчину до дитячого будинку. Надалі всі деталі цієї ситуації з’ясовуватимуть працівники ювенальної превенції.