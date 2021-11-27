9 тис. жителів Тернопільщини борються із COVID-19.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. 925 людей перебувають на стаціонарі у лікувальних закладах, більшість хворих лікуються амбулаторно.

Інфікованих COVID-19 на Тернопільщині приймають у двадцяти лікувальних закладах. У них розгорнуто 1985 ліжок. «Є хворі у важкому стані. Зокрема, 42 людей знаходяться в реанімації. Хоча загалом простежується позитивна тенденція. У стаціонарах хворих поменшало. Раніше у тиждень в нас хворіло 16-17 тис осіб, на сьогодні це близько 9 тис. хворих. Тож простежується стабілізація захворюваності. Проте реєструємо чимало смертельних випадків і важких випадків», – каже Ольга Ярмоленко.

Сьогодні в області зареєстрували 275 нових випадків COVID-19. Попри стабілізацію захворюваності в регіоні часто виявляють важких хворих. Також залишається високим рівень летальності.