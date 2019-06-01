Михайло Головко надіслав депутатське звернення щодо поточного ремонту Максимівської лікарні.

Народний депутат від Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Михайло Головко 29 травня надіслав депутатське звернення до Уряду про виділення коштів на Максимівську районну комунальну дільничну лікарню Збаразького району.

З проханням про допомогу до нардепа звернулися мешканці Збаражчини. За їхніми словами, упродовж довгочасних дощів у підвальному приміщенні лікарні, де планують облаштувати кімнати фізіотерапії, стіни набрали вологи і потребують негайного ремонту.

– Знайомство з лікарнею у с. Максимівка Збаразького району розпочалося десь у 2012 році з того, що партія регіонів всіма силами намагалася закрити цей медичний заклад. Від цього моменту практично кожного року свободівці блокували питання закриття чи оптимізації лікарні. За останні два роки силами місцевих активістів, таких як Михайло Хомишак, ряду ветеранів АТО та інших, було завершено ремонт і оновлено медзаклад, зокрема облаштовано унікальну соляну кімнату. Лікарня отримала нове життя і нові можливості. Але… Внаслідок довгого періоду дощів в підвальному приміщенні лікарні, де планується облаштувати кімнати фітотерапії, стіни набрали вологи. Є ризики втратити попередні напрацювання. Для цих потреб виділені кошти від Киданецької та Максимівецької сільської ради. Голова фракції ВО «Свобода» у Збаразькій районній раді Тарас Дячун уже ініціював скликання позачергової сесії, надіємося, що депутати підтримають його, – пояснив Михайло Головко.

Зазначимо, що Максимівська лікарня надає медичні послуги жителям понад 10 сіл.