Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявив, що Україна розглядає можливість проведення Олімпійських ігор в 2030 або 2032 році. “Йдеться саме про 2030–2032 роки, оскільки тоді Україна може бути готовою до проведення таких змагань. Ми вважаємо, що через 10 років у нас в країні буде розвиток (???), і ми будемо здатні провести Олімпійські ігри – зазначив пан міністр, додавши, – Ми будемо будувати інфраструктуру, будемо залучати всіх, щоб люди не виїжджали за кордон, а працювали в Україні для побудови спортивних об’єктів. До нас будуть приїжджати туристи…”. Т-а-а-к, щоразу більша схожість з темою лекції гросмейстера О.Бендера в шаховому клубі (пригадуєте: “Сотни тысяч богатых иностранцев хлынут в Васюки!”). Господар Зимової Олімпіади 2030 визначиться у 2023 році на конгресі НОК. До 2025 року має бути визначений господар Літньої Олімпіади-2032. В.Гутцайт також сподівається, що країна невдовзі отримає вакцину від коронавірусу, якою, серед інших, зможуть скористатися спортсмени для участі в цьогорічних Олімпійських Іграх. “Ми готуємося до Олімпійських ігор, сподіваємося, що вони відбудуться. Коли з’явиться вакцина в Україні, ми будемо вакцинувати наших спортсменів, тренерів, які готуватимуться до Олімпійських ігор. Будемо дивитися, як буде в світі”.

Тим часом у світі далеко не все так благополучно, як хотілося б. Прем’єр-міністр Японії Йосіхіде Суга начебто й впевнений, що країна зможе провести Олімпійські Ігри влітку 2021 року, які були перенесені через коронавірус. Зараз в Японії відзначається зростання випадків захворювання, проте про скасування Ігор мова не йде. “Олімпіада відбудеться влітку 2021 року, незважаючи на пандемію. Упевнений, вона буде безпечною і стане символом всесвітньої солідарності”, – сказав Суга. Проте опитування показало, що більшість японців все ж підтримують ще одне перенесення Олімпіади. Втім, організатори дали зрозуміти, що його не буде, а в разі нових проблем Ігри просто скасують. Отже, стовідсоткової впевненості в їхньому проведенні досі немає. І, напевно, не може бути.

А ще з’явилася не дуже приємна новина для численної армії футбольних вболівальників: експерт Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та президент Міжнародної федерації тропічної медицини професор Сантьяго Мас-Кома висловив думку, що Євро-2020 може не відбутися і в 2021 році. “Чи зможуть вакцини зупинити поширення вірусу – все ще велике питання. Ми знаємо, що вакциновані люди, як і раніше, сприйнятливі до інфекції, і вони, ймовірно, також зможуть заражати оточуючих. Досі ми точно не знаємо, чи зможуть вакцини знизити швидкість поширення хвороби і, якщо це станеться, якою мірою. Інший момент стосується швидкості, з якою в різних країнах зможуть розгорнути вакцинацію людей. Уже з’явилися проблеми з логістикою. Деякі країни визнають, що у них будуть проблеми з введенням другої дози через три тижні після першої. В свою чергу фармацевтичні компанії відповідають, що вони не можуть гарантувати ефективність вакцини, якщо друга доза буде введена пізніше”, – сказав Мас-Кома. “У всіх цих випадках ми дійшли висновку, що нинішнє ключове слово – це невпевненість, і що нинішній розвиток пандемії не дає підстав для оптимізму. Таким чином, у всіх випадках ми думаємо про план Б, тобто нове відтермінування змагань”, підсумував своє невеселе повідомлення представник ВООЗ. Фінальний турнір Євро-2020 повинен був відбутися від 12 червня до 12 липня 2020 року у 12 містах континенту, але через пандемію коронавірусу був відкладений на рік. Наразі

нові дати проведення турніру – 11 червня – 11 липня 2021 року.