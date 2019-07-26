Найближчими днями температура повітря в Україні підвищуватиметься, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Поступово літня спека повертатиметься у більшості регіонів нашої країни.

«Температура повітря у п’ятницю ще виросте не сильно, очікується +23 +27 градусів», – розповідає Наталка Діденко. Втім, у суботу і неділю спека набиратиме обертів. «Впродовж суботи-неділі у більшості областей України передбачається +24 +29 градусів. Дощі з грозами найбільш ймовірні на Заході. Кому цікаво чи важливо, сильна спека вихідними залишить Францію та Бельгію, там температура повітря впаде до +22 +26 градусів. Проте дуже гаряче буде на Балканах та на західному узбережжі Чорного моря».

Отже, деякі країни Європи спека залишає, а натомість прямує до нас. Відтак любителі жаркої пори зможуть насолоджуватися літом. Дощі та грози передбачають лише зрідка у нашому краї.

Софія Романська