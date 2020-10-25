Шістдесят сім повідомлень про порушення пов’язані з виборами надійшло в обласну поліцію 25 жовтня станом на 18.00.

Про це під час прес-конференції у прес-клубі повідомив начальник ГНПУ у Тернопільській області Олександр Богомол.

– Були різні випадки, – зауважив він. – У Теребовлянському районі на дільниці не дорахувалися 400 бюлетенів до райради. Встановили, що члени виборчої комісії при отриманні бюлетенів не перерахували їх. Таким чином із 900 необхідних бюлетенів було 500. Наявної кількості має вистачити, щоб провести вибори, оскільки досить низька явка. Члени ТВК виїхали на цю дільницю, і ми направили слідчо-оперативну групу. Будемо розбиратися чи є кримінальне, чи адміністративне правопорушення і відслідковувати процес зникнення бюлетенів. У Заліщицькому районі на одній із дільниць пропало 50 бюлетенів. Там їх перерахували, але вдень частина членів комісії пішла на обід, частина пішла ремонтувати світло, яке зникло, залишили одну спостерігачку і після того виявилося, що 50 бюлетенів по депутатах до місцевої ради пропало. Тут ми чітко розуміємо, що буде порушене кримінальне провадження. Проводимо слідчі дії. Крім того, було багато повідомлень по незаконній агітації – майже 20. Повідомляли, що пропав волонтер по опитуванню біля ДВК, 15 повідомлень надійшло про незаконне опитування, яке проводять біля дільниць, 4 повідомлення про знищення бюлетенів, про неможливість проголосувати по закордонному паспорту, про те, що не міряють температуру при вході на ДВК, про відсутність у списку виборців, що не пускають на дільницю, бо не хоче міряти температуру. Двічі була інформація про те, що фотографують бюлетені. Надійшло також повідомлення про те, що більше 300 бюлетенів на дільниці по Тернопільському ТВК залили кавою і вони знищені. Надіємось, що не буде зірвано вибори і зможуть люди проголосувати тому, що є відповідний запас. Було 4 повідомлення про можливий підкуп виборців. По цих фактах працюють слідчо-оперативні групи. Ми перевіряємо інформацією. Наприклад, із Шумська наші працівники повідомили, що троє людей між собою спілкувалися біля ТВК і побачив спостерігач, як одна людина передавала гроші іншій. Встановили, що жінка давала сестрі гроші на господарські потреби. Будемо перевіряти ці факти і робити відповідні заключення.