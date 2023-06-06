У вівторок, 6 червня, у Західноукраїнському національному університеті відбулися вибори ректора.

Рішенням організаційного комітету з проведення виборів ректора Західноукраїнського національного університету вибори визнано такими, що відбулися.

Переможцем на посаду ректора ЗУНУ на основі таємного голосування виборців визнано доктора економічних наук, професора Десятнюк Оксану Миронівну. Про це повідомляє прес-служба університету.

З 920 виборців на вибори з’явилися 864 особи. За кандидатуру доктора економічних наук, професора Оксану Десятнюк віддано 752 голоси (81,7%), доктора економічних наук, професора Ірину Іващук – 76 голосів (8,3%), доктора економічних наук, доцента Тараса Маршалка – 25 голосів (2,7%), не підтримали жодного кандидата 7 осіб (0,8%).

Вибори пройшли з дотриманням норм чинного законодавства, наголошують у виші.

«Працюю та буду працювати на розвиток і престиж Альма-матер, усіма силами та професійним досвідом зміцнюватиму рідний університет, поважаючи честь і гідність кожної людини, незалежно від її статусу, посади чи переконань, враховуватиму думку інших, шануючи попередників та цінуючи їх підтримку», – зазначає Оксана Миронівна Десятнюк.