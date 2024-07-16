До Західноукраїнського національного університету завітав Голова Наглядової ради ЗУНУ, Президент України (2005-2010) Віктор Ющенко.

Про це повідомляють на сторінці вищого навчального закладу.

Ректор ЗУНУ Оксана Десятнюк, голова Вченої ради ЗУНУ Андрій Крисоватий, проректор з науково-педагогічної роботи Віктор Островерхов, проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародна діяльність) Уляна Коруц та проректор з наукової роботи Микола Дивак зустріли Віктора Андрійовича й поспілкувалися щодо векторів поступу університету й планів щодо вдосконалення освітньої, наукової та інноваційної діяльності університету.

Голова Наглядової ради ЗУНУ ознайомився із процесом вступної кампанії у класичному університеті Тернополя. Розмовляючи з абітурієнтами та їх батьками, зазначив: «Західноукраїнський національний університет – моя Альма-матер. Найкращі роки юності я провів у цих стінах, здобуваючи знання й проживаючи у студентському гуртожитку.

Сьогодні ви складаєте вступні іспити. Головне ваше завдання, дорогі вступники, – бути цілеспрямованими та наполегливими, не боятися жодних випробувань, а вірити у свої сили.

Ви – майбутнє України й вам жити та творити на Батьківщині!».