Запитання до спеціалістів: що буде, якщо при налагодженні якогось важливого механізму деякі гайки якомога сильніше закручувати, а на інші – махнути рукою й залишити достатньо не закрученими? Перше, що спадає на думку: механізм цей буде розбалансованим і, як наслідок, не функціонуватиме належним чином.

Поруч на сайті новин – два повідомлення. Перше під грізним заголовком “Знайдемо і покараємо” (майже за О.Бендером: “Помните, у нас длинные руки”) стосується “диванних” експертів, які знімали відео вибухів ракет у Тернополі й викладали зняте у соцмережах. “Ми цих людей знайдемо і накажемо” (саме так) попередив охочих “хайпанути” головний поліцейський краю. Його підтримав і військовий губернатор: “За все це доведеться відповідати“. Заперечень ці заяви місцевих високопосадовців не викликають – “безбашенних” і “помішаних” на самопіарі особин у “файному” місті не бракує, і на прохання (застереження, погрози) з боку рідної влади вони чомусь не дуже зважають.

А, може, їх до такої поведінки підштовхує інша історія – з широко розрекламованою ще рік тому кампанією з конфіскацією на потреби ЗСУ автівок затриманих нетверезих водіїв? Одразу ж за повідомленням про майбутні кари для любителів знімати вибухи ракет йде інформація про те, що за “минулі вихідні тернопільські патрульні виявили 9 водіїв, які керували транспортними засобами, ймовірно, в стані сп’яніння“. Всіх їх спіткала тяжка кара: складені поліцією протоколи. Причому один з них вже притягався до відповідальності за керування автомобілем в стані сп’яніння та позбавлений права керувати транспортним засобом за рішенням суду. Це що ж виходить – отой “водила” знову сів за кермо автівки, яку в нього, згідно з грізними “китайськими ” попередженнями місцевої влади, вже давно мали б реквізувати до закінчення військових дій? Чи ота кампанія уже “зійшла на пси”? Тоді навіщо Литва, доводилося чути, надсилає нам автівки, конфісковані у своїх п’яничок (яких, припускаю, там в рази менше, ніж у нас)? Одразу ж виникає серія інших запитань. Любителі “п’яної” їзди так вільно почуваються тому, що наш патріотичний край (як і вся Україна) залишається “заповідником неполоханих звірів”, чи, точніше буде сказати “скотобазою” для безвідповідальних і нахабних “шоферюг”? Чому страшні кари, якими їм погрожує влада, не лякають їх? Чи не тому, що в наших українських умовах практично завжди відшукається можливість, щоб “порєшать”, “розрулити” ситуацію до взаємної вигоди? Чи держава, зайнята зараз серйознішими проблемами, не має змоги впритул зайнятися цією, менш нагальною? А що, скажіть, вона дуже серйозно займалася нею в довоєнний час?

Менш нагальною? Та… як сказати. Знову звернуся до повідомлень зі стрічки новин:

“Російські військові ввечері 13 травня та вночі 14 атакували Тернопільщину. Внаслідок обстрілу отримали поранення двоє людей”

“Дорожньо-транспортна пригода трапилася …в селі Смиківці. За попередньою інформацією, водій автомобіля BMW близько 22:07 збив пішохода, 1978 року народження. Потерпілий переходив дорогу за межами пішохідного переходу. Чоловік від отриманих травм помер ще до приїзду бригади швидкої допомоги”.

“Госпіталізували до лікарні з забоями та тілесними ушкодженнями ще одного перехожого. 77-річний тернополянин потрапив під колеса автомобіля Mercedes 14 травня о 9:50 на вулиці Тарнавського, переходячи дорогу на пішохідному переході”.

Примітивна арифметика засвідчує, що шкода від російського “прильоту” в плані людських жертв в даному випадку (на щастя) менша, ніж практично щоденна гнітюча статистика травм і смертей на автошляхах. З росіянами все зрозуміло – це варвари, яких треба ізолювати від решти цивілізованого світу. Попередньо – добряче обрубавши їм кігті та повиривавши зуби. А як же з нашими п’яними і просто безвідповідальними водіями? Вони, схоже, почуваються цілком безпечними і невразливими. І продовжують вести справжню неоголошену війну на автошляхах і вулицях. Можна погодитися, що й пішоходи не завжди святі, але ж, думається, якби водії дотримувалися розумної швидкості, наїзду можна було б уникнути і за межами пішохідного переходу.

Чому все так, рідна українська (київська і тернопільська) владо? Точніше, не так, як треба. Ти нездатна, чи не хочеш навести лад у цьому питанні? Якщо перше, то викликаєш жаль. Якщо друге – цілком природну недовіру. Чи може дозволити собі таку розкіш влада країни, яка веде війну?