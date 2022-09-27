Посаду консультанта з психологічної підтримки планують запровадити у школах області. Насамперед вони з’являться у закладах де навчаються діти з сімей переселенців. Таку практику запозичують в ізраїльських фахівців.

– Є дві важливі речі, у які вкладає кошти Ізраїль в сфері освіти – це безпека та психологічна підтримка, – каже Ольга Хома, директорка департаменту освіти і науки ТОВА. – І ми будемо пропонувати це запровадити в Тернопільській області. Йдеться про консультанта в закладі освіти з психологічної підтримки. В першу чергу вони будуть запроваджені в тих закладах освіти, де навчаються внутрішньо переміщені особи. Адже ці діти потребують найбільшої підтримки. Також хочу зазначити, що досить гарно працює служба підтримки «105», про яку знають всі діти, починаючи з першого класу. У ній консультує не тільки психолог, а й рятувальник і поліцейський. Така лінія може працювати не тільки на рівні України, але і на рівні області. Вона допомагає зменшити відсоток суїцидів серед дітей шкільного віку. Психологічна підтримка – важливий чинник і важливий аспект в системі освіти, де працюють з дітьми на випередження тієї чи іншої ситуації і допомагають уникнути в подальшому проблем. Також будемо запроваджувати в системі освіти де вже є співпраця з ДСНС, поліцією, зустрічі з військовими. Дітям цікаво, коли до них приходять військові і розповідають про свій досвід.