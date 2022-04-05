На Тернопільщині для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні-2022 зареєструвалося близько десяти тисяч учнів.

Про це повідомила начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома. За її словами, термін подачі заявок продовжили до 9 квітня.

Цьогоріч тестування включатиме один іспит, який у своїй структурі матиме три предмети: українська мова та література, математика та історія України. «Це вже не називається зовнішнє незалежне оцінювання, а тестування. Воно складається з одного іспиту, але в своїй структурі має 3 предмети – українська мова, історія, математика по 20 запитань. Це буде спрощена форма тестування. Тернопільська область готується до проведення такого тестування. Будуть залучені комп’ютерні класи закладів освіти, комп’ютери та ноутбуки, які були закуплені у 2021 році для педагогічних працівників для проведення дистанційного навчання», – зазначила Ольга Хома.

У проведенні тестування залучать значну кількість закладів загальної середньої освіти. Зокрема, іспит проходитиме у комп’ютерних класах шкіл.