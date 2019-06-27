Про те, як правильно паркувати свій транспортний засіб і не потрапити в халепу під час евакуації авто, читачам розповідає тернопільський адвокат Віталій Горба.

– Що потрібно знати громадянам про організацію паркування транспорту у населеному пункті?

– Майданчики для паркування є об’єктом благоустрою населеного пункту. Відповідно, їхнє розміщенняє винятково компетенцією органу місцевого самоврядування, а саме: сільської, селищної і міської рад.

Саме орган місцевого самоврядування або створений ним виконавчий орган приймає рішення про визначення місць паркування транспортних засобів і про встановлення плати за паркування. Організацію паркування у межах населеного пункту здійснюють у 2-х формах. Це може робити безпосередньо рада через, наприклад, створення комунального підприємства, або вона може передати організацію паркування відповідним суб’єктам підприємницької діяльності, які забезпечуватимуть організацію паркування на комерційній основі.

– Які існують форми оплати за паркування?

– Вона лише одна – безготівкова. У законодавстві України не передбачили іншу форму оплати. До того ж, безготівкову оплату можна здійснювати у декілька способів: автоматичний в’їзний чи виїзний термінал, паркувальний автомат або відповідний мобільний додаток.

– Як діяти водіям, якщо у них вимагають готівку?

– Відмовлятися сплачувати за паркування, тобто діяти за принципом «я не виконую незаконні вимоги». У такому випадку водій повинен поцікавитися, де розташований найближчий паркомат і розрахуватися безготівково.

Втім, потрібно уточнити, що на паркувальних майданчиках повинен бути один паркомат на 20 місць для авто. Якщо таких – більше, а паркомат – лише один, отже, організація паркування є протиправною або такою, що не ґрунтується на нормах законодавства. Це, відповідно, також дає право водієві не оплачувати послугу.

– Хто може притягнути до відповідальності водія за неправильне паркування?

– Це може зробити лише уповноважена посадова особа. Наприклад, працівник муніципальної інспекції або Національної поліції. Навіть якщо організацію паркування у певному населеному пункті здійснюють через суб’єкта господарювання, то його наймані працівники у жодному разі не мають права когось притягувати до відповідальності.

– Чи правомірною є евакуація незаконно припаркованих автомобілів?

– Так, у 2018 році внесли зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення. Там і передбачили право на евакуацію незаконно припаркованого транспортного засобу. Однак це – не абсолютне право, адже, за законом, автомобіль може бути евакуйований лише у тих випадках, коли він суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху. Наприклад, коли водій залишив авто на проїжджій частині чи на залізничному переїзді, на трамвайній колії, на естакадах, мостах, шляхопроводах, у тунелях, на пішохідних переходах і ближче 10 метрів до них із обох боків тощо. Повний перелік підстав для евакуації можна знайти у ст. 265 із значком 4 Кодексу про адміністративні правопорушення.

– Як повинен діяти водій, якщо його авто евакуювали?

– Право на евакуацію транспорту мають ті ж суб’єкти, що і на притягнення водія до адмінвідповідальності. Тому, звісно, потрібно звертатися або у муніципальну інспекцію, або у місцевий підрозділ Національної поліції.

– Чи законною буде евакуація авто за присутності водія?

– На моє переконання, ні. Тому що закон передбачає евакуацію, коли транспортний засіб перешкоджає дорожньому руху. Відповідно, його евакуюють, щоб зняти цю перешкоду. Якщо ж на місці є водій і він не перебуває у стані наркотичного чи алкогольного сп’яніння, а може сісти за кермо і відігнати машину, тобто самостійно прибрати перешкоду дорожньому руху, то це виключає правові підстави евакуації авто інспектором із паркування або поліцейським.

– Як саме треба фіксувати вилучення транспортного засобу?

– У законодавстві передбачили, що особа, яка здійснює тимчасове затримання транспортного засобу, а саме його евакуацію, повинна скласти акт огляду вказаного авто, зокрема, на наявність пошкоджень. Це потрібно для того, щоб уникнути подальших претензій від водія. Окрім того, має бути обов’язкова відеофіксація місця розташування транспортного засобу, щоб водій, забираючи машину зі штраф-майданчика, міг переконатися у належному технічному стані авто із моменту вилучення до моменту отримання. До того ж, так можна переконатися, що дійсно транспортний засіб був припаркований із порушенням правил дорожнього руху і створював загрозу або перешкоду руху.

Марина Худик