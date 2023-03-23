За даними ПриватБанку, 18 млн українців вже користуються кредитною карткою “Універсальна”. З її допомогою можна виконувати будь-які платежі, в тому числі за кордоном, використовуючи як власні кошти, так і кредитні кошти банку. Пропозиція вигідна, а чи доступна широкому загалу? На прикладі власних фінансових продуктів на це питання нам відповіли представники ПриватБанку.

Отже, як отримати безкоштовну банківську карту з лімітом та чи потрібно платити за користування кредитними коштами? Дізнаєтеся зі статті.

Що таке пільгова кредитка

В інтернеті часто фігурує термін пільгова кредитна картка. Невже це означає, що власники окремих карток мають якісь пільги від банку?

Так, у вигляді наявності пільгового періоду за користування кредитними коштами. Банк встановлює безвідсотковий період користування кредитними грошима по кредитній картці. Йдеться про надання споживчого кредиту власнику картки, за користування яким не потрібно платити в межах цього самого пільгового періоду.

Для прикладу, по картці “Універсальна” пільговий період (ще його називають грейс-період) становить 55 днів. Щоб не переплачувати відсотки за користування кредитними коштами, потрібно погасити заборгованість до 25 числа місяця, наступного за місяцем виникнення такої заборгованості.

Кому та як можна отримати пільгову кредитку

Максимальний розмір споживчого кредиту по кредитній картці сягає 200 000 гривень. Може здатися, що для отримання такої кредитки потрібно пройти ретельну перевірку, як під час видачі кредиту готівкою на солідну суму. Насправді, умови отримання простіші: можна відкрити онлайн карту на сайті чи замовити фізичний “пластик” додому. Просто заповніть анкету на офіційному сайті ПриватБанку. Працівники служби перевіряють дані, актуалізують їх у базі та призначають кредитний ліміт.

Кредитний ліміт залежить від результатів оцінки банком кредитоспроможності заявника й може бути меншим за 200 000 гривень. Проте умови отримання та погашення боргу однакові, незалежно від обсягів ліміту.

Картки видають фізичним особам, віком від 18 до 70 років. За загальним правилом, власником картки можна стати й у 16 років, проте кредитний ліміт банк відкриває лише після досягнення клієнтом повноліття. Оформлення кредитки безкоштовне.

Як бачимо, звертатися до відділення банку, щоб заповнити заяву на видачу картки, необовʼязково. Крім кредитки, на сайті https://privatbank.ua/ можна оформити й інший платіжний засіб, наприклад, пенсійну картку, картку для виплат, інтернет-картку та інші.

На що можна витрачати кредитні кошти

За допомогою кредитки можна оплачувати товари та послуги, проводити інтернет-оплати та переказувати готівку у мінус, тобто коли на балансі недостатньо власних коштів. Також у кредит можна зняти гривні готівкою через банкомат.

За умовами споживчого кредитування, зняті в межах кредитного ліміту гроші дозволено витрачати на особисті потреби: купівлю товарів, послуг або покриття поточних витрат особистого характеру.

Використовувати гроші для провадження підприємницької діяльності чи в інших комерційних цілях заборонено.

Як повернути гроші банку

Щоб погасити заборгованість за споживчим кредитом по картці, потрібно поповнити її до позитивного балансу шляхом внесення коштів готівкою у касі або через термінал самообслуговування, або отримавши грошовий переказ від іншої фізичної особи на карту.

Чим корисний мобільний додаток Приват24

Користувачі карток ПриватБанку отримують доступ до онлайн-банкінгу Приват24, за допомогою якого можна здійснювати різні платежі, оплачувати послуги, купувати квитки на транспорт, поповнювати мобільний рахунок та переказувати кошти рідним. Застосунок допоможе слідкувати за актуальним станом рахунків, особливо по тих, де відкрито кредит, щоб клієнт банку встиг вчасно сплатити заборгованість й не переплачувати відсотки та пеню за прострочення обовʼязкових платежів.