«Вам надійшла посилка!» – такі повідомлення отримують від шахраїв жителі Тернопільщини. Також там зазначають, що доставка не може бути здійснена через невірно вказану адресу. Для уточнення інформації пропонують перейти за посиланням і ввести особисті дані. За словами поліцейських, після виконання цих вказівок з банківської карти зникають кошти.

Через новий вид шахрайства поліцейські отримують сотні звернень від жителів краю. Повідомлення надходять людям різного віку, навіть школярам.

«На мобільні телефони потерпілих надходять СМС-повідомлення щодо отримання посилки у відділенні Укрпошти, яка з якихось причин не була доставлена, чи то були введені невірні дані, чи невірні реквізити відправника чи отримувача. Далі для уточнення інформації шахраї пропонують перейти за посиланням та ввести там особисті дані. Щойно ви виконаєте такі вказівки аферистів, з вашої банківської картки зникнуть всі кошти», – розповів старший інспектор з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Роман Свірський.

Поліцейські застерігають жителів Тернопільщини бути уважними і не довіряти таким повідомленням. Необхідно з’ясовувати від кого надійшла посилка, особливо, якщо ви нічого не замовляли. Не можна вводити особисті дані та реквізити банківських карток на невідомих веб-ресурсах.