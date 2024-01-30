З розвитком технологій фінансовий світ значно змінився. Більшість фінансових операцій тепер можна виконувати в режимі онлайн, в тому числі оформлення кредиту. Онлайн-кредитування дозволяє швидко та зручно отримувати гроші на картку без потреби відвідування відділень.

Мікрофінансовий сервіс Pango презентував мобільний застосунок онлайн-кредитування. Додаток вже є у безкоштовному доступі в AppStore та Play Market.

Перевага оформлення мікропозики онлайн

Застосунок Pango надає можливість взяти кредит онлайн 24/7, маючи під рукою тільки свій мобільний телефон. Оформлення онлайн-позики для нових клієнтів займає до 10 хвилин, а повторні заявки узгоджуються значно швидше. Процес подачі заявки на кредит розроблено максимально зручно, у кожному розділі є підказки, з якими процес оформлення мікропозики буде зрозумілим, навіть при першому користуванні подібним сервісом, а для швидкої та безпечної ідентифікації клієнтів використовується BankID. При подачі заявки не потрібно вказувати номери телефонів родичів і колег.

Вимоги до позичальників прості:

– вік від 18 до 65 років;

– наявність Українського громадянства;

– наявність активної гривневої картки виданої будь-яким українським банком;

– відсутність тривалих прострочень в інших компаніях.

Умови кредитування

Позика онлайн видається на суму від 500 до 20 000 грн, зі строком погашення від 91 до 120 днів, з яких пільговий період від 1 до 30 днів. Для нових клієнтів є можливість взяти перший кредит на суму до 12 000 гривень.

Відсоткова ставка в день в пільговому періоді: від 0,01% до 2,1%. Реальна річна процентна ставка: від 2940,90% до 11356,30%.

При подачі заявки на кредит зазвичай клієнтів цікавить скільки відсотків необхідно буде заплатити в кінці строку. Для цього на вебсайті сервісу та в застосунку Pango є калькулятор, яким можна скористатися для перегляду можливих витрат. Також ми надаємо приклад розрахунку загальної вартості позики від сервісу Pango:

Сума: 1000 гривень.

Термін: 120 днів (з яких пільговий період 30 днів).

Ставка під час пільгового періоду: 0,01% в день.

Комісія за видачу: 0%.

Ставкою протягом поточного періоду: 2,3% в день.

Якщо клієнт погашає мікрокредит до дати закінчення пільгового періоду, то вартість складе 1003,00 грн (1000 грн + 1000*0,01%*30 днів = 3,00 грн відсотків). Якщо користуватися позикою всі 120 днів, то вартість кредиту буде 3073,00 (1003,00 грн + 1000*2,3%*90 днів =2070,00 грн).

Приклад розраховано з припущення, що позичальник своєчасно виконає умови кредитного договору. При цьому індивідуальний розрахунок процентної ставки для кожного клієнта доступний при подачі заявки, всі умови описані у Договорі кредитування. Постійні клієнти Панго регулярно отримують знижки на онлайн-кредит.

Істотні характеристики послуги споживчого кредиту

Попередження про наслідки для споживача ТОВ “ФК “НЕЗАЛЕЖНІ ФІНАНСИ” фінансова установа Свідоцтво №142 ФК №В0000507 від 28.01.2022р.; має чинну ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту видану НБУ від 28.01.2022р., ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ: 44620708.