“Виплати від ООН”: ще один мешканець Тернопільщини став жертвою шахраїв

Зловмисники продовжують масово розповсюджувати у соціальних мережах та месенджерах повідомлення про отримання грошової допомоги в межах програм Є-Підтримки, міжнародних організацій та благодійних фондів. Громадяни, не перевіривши інформацію, допомагають заробити кошти шахраям.

За допомогою до поліцейських звернувся 58-річний мешканець Тернопільського району. Він розповів, що в мережі Фейсбук побачив оголошення «Виплати від ООН в Україні». Він перейшов за посиланням, вказав свої анкетні дані та усі дані банківської картки. Опісля, з рахунку зникли понад 15 тисяч гривень.

За фактом шахрайства розпочато кримінальне провадження.

Щоб вберегти свої кошти, варто добре пам’ятати: