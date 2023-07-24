На Тернопільщині викрито групу осіб, що збували через інтернет незаконно виготовлений етиловий спирт.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Під процесуальним керівництвом Тернопільської обласною прокуратури в рамках розслідування кримінального провадження викрито групу осіб, що здійснювали незаконне виготовлення та збут підакцизного товару – спирту етилового, який не відповідає держстандартам та становить загрозу для здоров’я людей (ч. 1, ч. 3 ст. 204 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що житель м. Тернопіль залучивши інших осіб, в тому числі з інших областей Заходу та Півдня України, організував незаконну діяльність із продажу спирту етилового, який за своїми фізико – хімічними показниками не відповідає ДСТУ, що збувався по всій території України за допомогою інтернет-сайту.

Правоохоронці Тернопільщини провели санкціоновані слідчим суддею обшуки на території 3 областей, під час яких виявлено та вилучено понад 10 000 літрів спирту етилового, обладнання для розливу та фасування підакцизної продукції, мобільні телефони, 2 транспортні засоби, якими здійснювалось перевезення незаконно виготовленого товару, грошові кошти на понад 2 млн грн, здобуті злочинним шляхом, банківські картки, комп’ютерну техніку, чорнові записи, вогнепальну зброю.

Наразі двом особам повідомлено про підозру та скеровано клопотання про накладення арешту на вилучене майно, а також вирішується питання, щодо повідомлення про підозру іншим особам, причетним до даного злочину.

Розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області, за оперативного супроводу УСР в Тернопільській області ДСР НП України та УКР ГУНП в області.