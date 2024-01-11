Понад три тонни, ймовірно, спирту без відповідних документів виявили патрульні у водія.

Учора під час несення служби на дорожній станції патрульної поліції у місті Зборів інспектори зупинили автомобіль Iveco. Спілкуючись з водієм, поліцейські помітили, що він помітно нервував. Тож відповідно до статті 34 Закону України “Про Національну поліцію” інспектори провели поверхневу перевірку транспортного засобу. Як наслідок, в автомобілі виявили чотири пластикові ємності, наповнені рідиною з характерним запахом спирту.

Чоловік походження товару пояснити не зміг, а вміст виявленого відрізнявся від фактичної товаро-транспортної накладної.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) ККУ.