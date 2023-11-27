Оперативники управління карного розшуку ГУНП в Тернопільській області викрили незаконну діяльність із виготовлення, зберігання та реалізації фальсифікованого алкоголю.

Підпільну гуральню облаштував приватний підприємець із Бережанської громади, залучивши до незаконних оборудок декількох спільників.

На території власного готельно-ресторанного комплексу та орендованих складських приміщень фігуранти зберігали спирт, ароматизовані концентрати для виготовлення сурогату, пластикову тару та устаткування.

Фальсифікат збували за добре відлагодженою схемою: велася документація постійних клієнтів та розрахунки з ними.

Поліцейські, за силової підтримки бійців підрозділу «РПОП» ГУНП в Тернопільській області, провели 8 обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів, складських приміщень і автотранспорту.

Оперативники виявили та вилучили спирт, понад 400 літрів смакових концентратів, обладнання для виготовлення та фасування фальсифікату, чорнові записи та автівки, якими розвозили продукцію.

Після проведення низки процесуальних заходів співорганізаторці та виконавцю злочинної групи оголошено підозру згідно ч.2 ст. 28 та ч.1 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ Нацполіції краю під процесуальним керівництвом прокуратури Тернопільської області.