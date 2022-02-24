В місті створюють спецбригади для охорони вулиць і стратегічних об’єктів, які патрулюватимуть їх разом з поліцією.

У Тернополі створюють спецбригади з ветеранів АТО і ООС та ветеранів-афганців для патрулювання міста, повідомляє Zaxid.net. Бригади по кілька осіб на добровільних засадах разом з працівниками поліції охоронятимуть вулиці й стратегічні об’єкти обласного центру.

Патрулювання добровольці розпочали з 15:00 24 лютого. На автомобілях ветерани АТО об’їжджатимуть вулиці міста. патрулювання продовжиться й у нічний час.

«Ми з усіма ветеранськими організації будемо патрулювати місто. Всі дії координуються лише з правоохоронцями, підрозділами тероборони, міської владою та обласної адміністрацією. Ми працюємо для того, щоб оперативно виявляти диверсійно-розвідувальні групи, щоб не було терактів, захоплення стратегічних об’єктів», – розповіла ZAXID.NET кураторка руху, голова правління громадської організації «АТО Галичини», міська депутатка Ружена Волянська.

Для того, щоб створити штаб добровольчих загонів міська влада надала для громадських організацій приміщення комунального будинку «Перемога», який розташований в центрі міста на бульварі Тараса Шевченка, 27.

«Воїни-афганці, бійці АТО і ООС зараз допомагають патрулювати вулиці і захищати стратегічно важливі для міста об’єкти. Якщо ви також хочете долучитися до захисту міста, приходьте в Український дім «Перемога». Візьміть з собою документ, який посвідчує особу. Вас включать у спеціальних бригад для патрулювання та охорони об’єктів. Всі, хто готові стати на захист Тернополя, зголошуйтеся до військового комісаріату, щоб згодом отримати зброю», – написав міський голова Сергій Надал.

Нагадаємо, що сьогодні вранці на засіданні штабу оборони Тернопільщини прийняли рішення про зупинку руху міжобласних автобусів. Рейсове сполучення між районами краю відбувається в звичному режимі. Також відновлено громадський транспорт в Тернополі.