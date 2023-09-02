У Тернополі провели в останню дорогу офіцера 44 окремої артилерійської бригади майора Максима Демченка. Загиблий був кадровим офіцером, захищав Україну з 2014 року.

Про це Суспільному розповів його побратим, військовослужбовець 44 бригади майор Ігор Слободян.

За його словами, Максим Демченко брав участь у бойових діях на території Запорізької, Донецької, Луганської, Київської та Житомирської областей.

“Максим Васильович все своє життя, починаючи з курсанта, захищав Україну, дбав про це. Всіма своїми діями навчав особовий склад і все робив для того, щоб ми перемогли. Він завжди забезпечував озброєнням той підрозділ, де він служив. Він завжди дбав про те, щоб техніка була справна і працювала на благо України”, — каже Ігор Слободян.

Попрощатися із загиблим прийшла військовослужбовиця Ольга Мацьків. Вона служила з Максимом Демченком ще в 11 артилерійській бригаді, яка існувала до створення 44 бригади.

“День у день ми пліч-о-пліч були разом, виручали коли було потрібно. Не дивлячись на те, що в нього такий грізний вигляд, він в душі був доброю, хорошою людиною. Будучи разом в секторі, заміняв не скажу, що батька, бо в нас різниця невелика у віці, але такого старшого брата, якого поважала, який часто допомагав. Не дивлячись, де ми були, він нас міг потішити якимось смаколиком. Я знаю, що хлопці також про нього відгукувалися дуже добре. Він завжди свій особовий склад також пильнував”.

Майора Максима Демченка поховали на Алеї Героїв у Тернополі.

У загиблого залишилася мати, сестра, дружина, дорослий син та неповнолітня донька.