Через окупантів: ціни на овочі у Тернополі удвічі вищі, ніж минулоріч. ВІДЕО

Цьогоріч, у порівнянні з 2021-им, ціни на овочі значно вищі. На деякі продукти вартість зросла чи не у 2 рази. Це і не дивно, адже росіяни тимчасово окупували Херсонщину та постійно обстрілюють Миколаївщину – області-лідери з постачання овочів.

Яка ситуація з продажем городини у Тернополі – далі у матеріалі “Файного міста”.

Так, загалом ціни на центральному ринку міста такі:

Огірки – від 17 грн за кг

Томати – від 20 грн, 35 грн, 40 грн за кг

Перець червоний – 85 грн за кг

Перець зелений – 60 грн за кг

Капуста – 36 грн, 40 грн за кг

Кабачок – 15 грн за кг.

Покупці скаржаться на подорожчання, але розуміють його причини. В результату купують те, що потрібно.

“Ми всі спостерігаємо подорожчання. Помідори не відносяться до долара, але ціна стоїть як долар. По можливості, що закінчується, те купуємо. Треба ж якось жити”, – каже покупчиня Людмила.

Продавці зазначають, що люди купують овочі попри високі ціни.

“Купують різні види помідорів. Хто хоче смачнішої і кращої на вигляд, бере дорожчу. В принципі в нас всі помідори смачні. Кому не важливий зовнішній вигляд, то беруть дрібніші. На кожен товар ж свій покупець. Я пам’ятаю, що минулого року взагалі огірки були дорожчі за помідори і я як покупець теж відчула, що продукція здорожчала”, – каже продавчиня Олена.

Загалом томати українського походження. Їх завозять із Закарпаття або містечок Тернопільської області.

Помідори із Закарпаття і Заліщиків. Люди купують, літо ж.

“Ціни на овочі приблизно у 2 рази більші в порівнянні з минулим роком. Таких цін, як були того року, не буде”, – ділиться продавчиня Людмила.

Більше дивіться у відео “Файного міста”.