Врізався у бетонну огорожу і перекинувся: ще одна смертельна аварія на Тернопільщині

Про смерть невідомого чоловіка в результаті ДТП у відділення поліції №2 Бучача повідомив лікар екстреної медичної допомоги. Він заявив, що в кареті швидкої дорогою до медзакладу помер пацієнт.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що аварія трапилася у п’ятницю, 16 грудня, близько 13:00 в одному із сіл Чортківського району.

У ході перевірки стало відомо, що водій автомобіля Citroen Jumpy не впорався з керуванням, врізався у бетонну огорожу, а після цього перекинувся. Пасажир, 1949 року народження, від отриманих травм помер. Водія освідчили. Попередньо він тверезий.

Нагадаємо, 16 грудня, неподалік села Воля Микулинецької територіальної громади у кювет злетів автомобіль Mercedes-Benz Vito. Водій загинув. Під час огляду місця події слідчі з’ясували, що автопригоду могла спровокувати автівка, яка рухалася попереду. Поліцейські виявили металеву трубу з тентом, яка влетіла в лобове скло буса і спровокувала смертельну ДТП.