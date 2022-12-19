У п’ятницю, 16 грудня, неподалік села Воля Микулинецької територіальної громади у кювет злетів автомобіль Mercedes-Benz Vito. Водій загинув.

Під час огляду місця події слідчі з’ясували, що автопригоду могла спровокувати автівка, яка рухалася попереду. Поліцейські виявили фрагменти обшивки вантажного транспорту, який після автопригоди покинув місце події. Ймовірно, що частина конструкції, а саме металева труба з тентом, влетіла в лобове скло буса і спровокувала смертельну ДТП.

Працівники поліції звертаються до водіїв, які близько 17.30 їхали трасою Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече і бачили дану аварію чи зняли її на відеореєстратори, подзвонити на лінію “102” або за номерами 27-13-29 (Тернопіль), 03551-2-11-76, 2-11-36 (м.Теребовля) та допомогти встановити остаточні причини аварії.