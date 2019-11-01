Президент України у Тернополі представив нового голову облдержадміністрації. Керівником “білого дому” став 44-річний підприємець із Хоросткова Ігор Сопель.

Новоспечений “губернатор” працював керівником Хоростківського регіонального структурного підрозділу ТОВ “Агробізнес”. У 2010-2015 роках був депутатом Хоростківської міськради, з 2017 року очолює федерацію футболу у Хоросткові.

На виборах до Верховної Ради Ігор Сопель балотувався від партії “Слуга народу” по 166-му виборчому округу. Щоправда, переможний бренд не допоміг йому стати нардепом – він прийшов на фініш другим.

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