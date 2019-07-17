Високі рейтинги “Слуги народу” змушують уважніше придивитися до кандидатів з цієї політичної сили в одномандатних округах.

Роблячи вибір на користь Зеленського, люди бачать у ньому, в першу чергу, антисистемного кандидата, який здатен розірвати зачароване коло корупційної кругової поруки.

Власне, цікаво дослідити, чи відповідають тернопільські кандидати від Зе-команди суспільному запиту на нові обличчя.

Антисистемні

В окрузі з центром у Тернополі “Слугу народу” представляє нова в політиці людина. Андрій Богданець до цього часу працював топ-менеджером (заступником директора) на одному з найпотужніших підприємств області – Тернопільській птахофабриці. У перші роки російської агресії у складі батальйону “Січ” брав участь у бойових діях на Донбасі. У політиці до цього часу не був.

Кандидат від “Слуги народу” по 164 округу з центром у Збаражі Ігор Василів натомість – з активного громадського кола. Щоправда, антисистемного. Більше відомий як кординатор тернопільського “Автомайдану”. Брав активну участь у викритті корупціонерів у правоохороних органах та серед владного бомонду. “Піддав” громадській люстрації чимало одіозних правохоронців періоду Януковича, зараз активно викриває бурхливу діяльність порошенківців на чолі області.

Ще один кандидат від команди Зе – успішний підприємець, засновник “Профі-центру” Володимир Гевко. Виходець із Заліщицького району балотується по округу з центром у Чорткові. Заснував у Тернополі мережу іноваційних центрів з вивчення іноземних мов. У політику, а Гевко на минулих виборах балотувався від БПП, його радше кликали, ніж він там прагнув бути. Тепер серйозний самостійний крок.

Приземлені

З іншими кандидатами від команди Зеленського ситуація значно складніша. Вони не вписуються в загальну модель та їх важко назвати антисистемними.

25-річний Володимир Кісілевич, який балотується у 165 окрузі з центром у Зборові, незважаючи на молодий вік, у політиці перепробував багато часу. Та й працює всередині “системи”, будучи заступником голови ОТГ на Збаражчині. Кісілевич встиг побувати серед засновників “Молодої Батьківщини”. На виборах Президента в 2014 році за даними ЦВК фігурує як довірена особа Зоряна Шкіряка. А буквально нещодавно, на виборах Президента, як стверджує спільнота “Політичний Збараж”, працював на Порошенка, а перед тим – на Ляшка. Щоправда, швидко переорієнтувався і подав заявку у “Слуги народу”.

Також спробував різного “партійного хліба” і висуванець команди в 166 окрузі з центром у Теребовлі Ігор Сопель. У Хоростківській міську раду він йшов і в команді Гриценка (2010 рік), і в “Народному фронті” Арсенія Яценюка (2017 рік), а його дружина є депутатом міської ради від партії Яценюка. У “Слугу народу” Сопель також потрапив цікавим чином. За однією з версій, він багато років є фанатом 95 Кварталу і має “шапочне” знайомство з багатьма тепер впливовими у державі персонами. Друга версія банальніша. Сопель працює керівником філії великої аграрної компанії “Агробізнес” з міста Волочиськ Хмельницької області, яка, власне, і просуває його у свої парламентські лобісти.