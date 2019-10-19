11 червня Степан Барна покинув пост голови Тернопільської облдержадміністрації. З тих пір вже понад 5 місяців ТОДА працює без офіційно призначеного керманича, а його обов’язки виконує перший заступник Іван Крисак.

З моменту звільнення екс-губернатора у місцевих ЗМІ періодично публікували інформацію про ймовірних кандидатів. І ось, здається, Тернопільщина матиме нового очільника. З дня на день на керівне крісло має бути призначений Ігор Сопель.

Робота, бізнес і політика

9 жовтня на Урядовому порталі з’явилася новина про призначення керівників обласних та районних державних адміністрацій. Серед них – пропозиція про призначення на посаду голови Тернопільської облдержадміністрації Ігоря Сопеля. Так співпало, що погодження Кабміну на призначення Ігор Сопель отримав у день, коли святкував свій день народження його попередник Степан Барна.

Наразі кандидатуру губернатора повинен затвердити президент. Відтак Тернопільщина чекає офіційного представлення голови ОДА. А тим часом все про нього з’ясовували журналісти Номер 1.

Ігор Сопель народився 16 вересня 1974 року в Хоросткові Гусятинського району. На останніх парламентських виборах балтувався у народні депутати у 166 одномандатному виборчому окрузі. Представляв партію «Слуга народу». Однак, незважаючи на те, що Ігор Михайлович балотувався він пропрезидентської політичної сили, перемогти у парламентській гонці йому не вдалося. Із відривом майже у 8 тисяч голосів перемогу на окрузі отримав Микола Люшняк, який був депутатом попереднього скликання у ВРУ.

Відомо, що Ігор Cопель навчався у Хорстківській школі №1, займався у шкільній секції із баскетболу, захоплювався музикою (був учасником музичного гурту). Після закінчення школи вступив до Тернопільського державного технічного університету, після закінчення якого отримав кваліфікацію інженера-механіка. Трудову діяльність розпочав у 1991році на Хоростківському цукровому заводі слюсарем КВПіА, після чого обійняв посаду інженера ТЕЦ. Загалом пропрацював на підприємстві 13 років. У 2003 році розпочав підприємницьку діяльність. З 2010 року – керівник Хоростківського регіонального структурного підрозділу ТОВ «Агробізнес». Цей підрозділ обслуговує три райони Тернопільської області: Гусятинський, Теребовлянський та Чортківський. У 2010-2015 роках – депутат Хоростківської міської ради. З 2017 року – керівник федерації футболу в Хоросткові.

У своїй виборчій програмі до парламенту Ігор Сопель зазначав, що сповідує такі моральні цінності як віра, надія, любов, повага до рідної землі, родини, народу, Батьківщини. Також для потенційного губернатора важливими є сім’я, робота, діти, дім – це все основні вектори, на яких сконцентрований шлях його власного життя. А метою є успішні люди, успішні громади, а відтак – успішна Україна. На сайті кандидата по 166-му згадується про те, що Ігор Сопель фінансово допомагав на Майдані під час революції Гідності, АТО, футбольному клубу ФК «Зоря» (Хоростків), релігійним організаціям та школам Хоростківської громади.

Відомо, що Ігор Сопель одружений, має двох дітей – Галину та Ігоря. Його дружина, Ольга Сопель – депутат Хорстківської ОТГ, член бюджетної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку та інвестицій. Жінка була довіреною особою чоловіка на виборах до парламенту. Працює пані Ольга у ТОВ «Агробізнес», також керує громадською організацією «Батьківська допомога» та є президентом футбольного клубу «Зоря-2000» з рідного села Увисла.

Примітно, що Ігор Сопель у 2015 році балотувався як депутат у Хоростківську міську раду від політичної партії «Громадянська позиція». А в 2017 році на місцевих виборах до Хоростківської ОТГ разом з дружиною були кандидатами від «Народного фронту». Що цікаво, саме пан Ігор здобув депутатський мандат як перший номер виборчого списку політичної партії «Народний фронт». Його ж дружина балотувалася по округу і виборола найбільшу підтримку серед своїх однопартійців зі всіх округів у Хоростківській об’єднаній громаді. Тобто була другою на захід до ради. Однак сама політсила не здобула великої прихильності хоростківчан, тому за відсотками у раду проходив лише один соратник Арсенія Яценюка. Власне своє місце в міській раді Ігор Сопель і віддав дружині.

Чим багате подружжя Сопелів?

В декларації про майновий і фінансовий стан Ігоря Сопеля за 2017 рік вказано, що у його власності перебуває магазин загальною площею 50,1 кв. м. Окрім того чоловік володіє 50% квартири площею 68,2 кв. м та автомобілем «Toyota Camry» (2014 року випуску), вартість якого на сайтах продажу стартує від 9 тис. доларів. Також за цей період чоловік отримав трохи більше 39 тисяч гривень заробітної плати та задекларував 920 тисяч гривень доходу від зайняття підприємницькою діяльністю.

Його дружина у 2017 році задекларувала 27% гуртожитку в Хоросткові. Загальна площа власності – 185 кв. м. Разом з тим дружина задекларувала, що користується житловим будинком площею 120 кв. м, який знаходиться у селі Увисла Гусятинського району. Його власником є третя особа. Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи, становить трохи більше 39 тисяч гривень, а дохід від зайняття підприємницькою діяльністю – 12 634 гривень. Також Ольга Сопель отримала 392 285 гривень за рахунок доходу від відчуження рухомого майна.

У 2018 році Ігор Сопель задекларував уже вищезгаданий магазин площею 50,1 кв. м, 50% квартири площею 68,2 кв. м, а також у нього з’явився МАФ загальною площею 30 кв. м. Також чоловік задекларував майно дружини – частку в гуртожитку. У декларації ймовірного губернатора відображено, що дружина задекларувала житловий будинок площею 120 кв. м. Заробітна плата за 2018 рік у пана Ігоря склала вже понад 44 тисячі гривень, 965 тисяч гривень – від зайняття підприємницькою діяльністю та страхові виплати – 5 562 гривень. Готівкою чоловік зберігає 350 тисяч гривень, 7 тисяч доларів та 6,5 тисячі євро. Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи, у його дружини за цей період становить 35 964 грн. Також задекларовано й те, що дружина Ігоря Сопеля має кредит на суму 19 070 грн. Чоловік задекларував і автомобіль «Toyota Camry», про яким ми згадували вище. Варто зазначити, що в Ігоря Сопеля є право власності на ще один автомобіль – це «Audi A6» (2005 року випуску). Вартість такої автівки стартує від 7 тисяч доларів. Згідно з інформацією із сервісного центру МВС, дата реєстрації вищевказаного транспортного засобу – 13.03.2019 року.

Іван Білий, Номер один