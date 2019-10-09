Кабінет міністрів на засіданні у середу погодив пропозиції Президента щодо призначення голів трьох облдержадміністрацій, в тому числі – Тернопільської.

Про це повідомляє Урядовий портал.

“Розглянуто проєкти указів та розпоряджень Президента про призначення керівників обласних та районних державних адміністрацій. Серед них – пропозиції про призначення… голови Тернопільської ОДА – Сопеля Ігоря Михайловича”, – йдеться у повідомленні.

Так виглядає “соціальний ліфт”?

Раніше екс-кандидат в нардепи від “Слуги народу” Ігор Сопель з Хоросткова зареєстрував свою декларацію в базі даних НАЗК в якості претендента на згадану посаду.

“За Збручем” розповідав, що “ярлик” на висунення від партії Зеленського 44-річний середньої руки підприємець отримав неспроста. Разом з дружиною Ольгою є багаторічним фанатом творчості “95 кварталу”. Часто бував на концертах, зав’язав особисті стосунки з кварталівцями, які навіть гостювали у нього вдома.

Facebook-стрічка Сопелів “забита” спільними фото з зірками “кварталу”.

Перемога Зеленського стала стала для Сопеля “соціальним ліфтом”. Він став кандидатом в нардепи. Щоправда, переможний бренд не допоміг йому стати найвищим “слугою народу”. У липні він прийшов на фініш другим, поступившись Миколі Люшняку, який єдиний з попередньої команди нардепів зумів зберегти мандат.

Та “соціальний ліфт” не замкнувся на цьому для Сопеля. Очевидно, брак власних людей, яким можна довіряти, змусив команду Зе повернутися до завжди усміхненого і завжди готового підтримати улюблених артистів підприємця з Хоросткова. Тепер в якості кандидата на голову ОДА.

Можливості та виклики

Наразі важко прогнозувати, якими управлінськими здібностями володіє цей кандидат. І як він зможе впоратися з політичними викликами, яких достатньо багато в не зовсім доброзичливій до Зеленського області. Одна справа управляти непублічним тихим сімейним малим бізнесом. Зовсім інша – кожен день перебувати в об’єктиві медіа та давати вказівки підлеглим, які значно краще за тебе знаються на проблемах області. Та, зрештою, це проблема Зеленського і його авторитету. А як показує досвід останніх місяців, прізвище власника кабінету #1 на сьомому поверсі “білого дому” і розвиток економіки та добробут громадян області – явища не дуже пов’язані.