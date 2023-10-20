Світ

Якщо українці перестануть воювати…

“Я розумію занепокоєння, що наша підтримка України несе ризик ескалації, але цей ризик блідне у порівнянні з тим, що ми дозволимо Путіну виграти цю війну. Якщо він виграє її в Україні, то, швидше за все, знову вдасться до насильства”, – ці слова генсека НАТО Єнса Столтенберга, по-перше, трохи різняться від того, що він говорив на початку війни, а по-друге, доволі чітко ілюструють розуміння Заходом, до чого може призвести сприятливе для росії закінчення бойових дій. Очільник Північноатлантичного альянсу реалістично оцінює ситуацію і вважає, що повномасштабна війна в Україні триватиме довго, й до цього потрібно бути готовими. “Ми всі прагнемо швидкого миру. Водночас ми повинні усвідомлювати: якщо Президент Зеленський і українці перестануть воювати, їхня країна перестане існувати”, – заявив він. Столтенберг також підкреслив, що після завершення війни Україна повинна буде отримати гарантії безпеки, аби російська агресія проти неї не повторилась.

Чеченські граблі для французьких правоохоронців

Такі речі нині можливі будь-де, але у Франції вони трапляються з регулярністю, яка наштовхує на думку, що й французька правоохоронна система не від того, щоб неодноразово наступати на ті ж самі граблі. У січні 2015 року стався напад ісламських бойовиків на редакцію видання Charlie Hebdo, що призвів до загибелі 12 осіб. У 2020 р. чеченський терорист обезголовив викладача історії в коледжі, який показував студентам карикатури на пророка Магомета. А 13 жовтня цього року в місті Аррас ще один чеченець з ножем напав на школу, убивши вчителя та поранивши двох людей. Як повідомляється, підозрюваний був колишнім учнем цієї школи. Після того як він достатньо намахався ножем і накричався “Аллах акбар!”, його затримала поліція. Як виявилося, він перебував на обліку нацбезпеки – бардак майже український, але такою, вочевидь, є плата за демократію…

Нахабство олімпійських масштабів

Нахабству росіян немає меж, і роблять вони свої мерзотно-капосні справи з виглядом такого собі “деревенского рубахи-парня с гармошкой” (“Авось пронесет”). НОК росії включив до свого складу олімпійські ради окупованих регіонів України – так званих ДНР, ЛНР, а також Запорізької та Херсонської областей. Це є порушенням Олімпійської хартії, але ж “когда очень хочется, то можно” вигадане не в Копенгагені й не в Стокгольмі. МОК оперативно відреагував на звернення від НОК України і офіційно повідомив про тимчасове відсторонення НОК росії “до подальшого оповіщення”. Це означає, що ця російська організація більше не може виконувати функції національного олімпійського комітету, а також не отримуватиме фінансування від МОК. Також ще не ухвалене рішення щодо можливої участі російських спортсменів в Олімпіаді-2024 у Парижі в нейтральному статусі.

Україна

Корупційний контекст не ОК

Коли екс-міністра оборони Олексія Резнікова, за яким тягнувся шлейф якщо не корупційних оборудок у його міністерстві, то, як мінімум, пасивного споглядання за ними, депутати ВР оплесками (щирими) проводжали у далеко не почесну відставку (українське know how в царині політичної етики?), ходили чутки, що йому варто в деталях вивчити церемонію вручення вірчих грамот королю Великобританії. Адже ті самі чутки відряджали його на посаду посла України в Об’єднаному Королівстві (ОК), і виглядало це як серйозне призначення, а не заслання в якусь дружню африканську державу. Однак чутки ці, схоже, виявилися недостовірними: посольство Британії досі офіційного запиту від української сторони з приводу призначення Резнікова послом не отримувало. І, як повідомили деякі топ-представники української влади, послом його у Великобританію таки не призначать. Головна причина, на їхню думку, полягає в тому, що контекст звільнення Резнікова є корупційним (хоча прихильники вважають його “без вини винуватим”), тому в ОК його ім’я пов’язували б саме з корупційними скандалами, від чого британський естаблішмент верне ніс…

Паростки песимізму

Те, що Владімір Путін мріє, коли Захід припинить підтримку України, подиву не викликає – російському диктатору такий розвиток подій, не виключено, сниться, як голодній курці просо. І за своєю добряче звихненою логікою він називає такий бажаний для себе варіант “проявом паростків здорового глузду”. Певний і не особливо приємний подив викликає те, що за останній рік зросла кількість українців, які вірять у те, що Захід втомився допомагати Україні. А також в те, що українська влада готова піти на поступки Росії. Такими є результати соцопитування Київського міжнародного інституту соціології. У вересні 2022 р. частка таких песимістів становила 15%, а в жовтні 2023 р. – 30%. Також між вереснем 2022 р. і жовтнем 2023 р. стало трохи більше тих, хто вважає, що влада може піти на неприйнятні компроміси – з 5% до 12%. Попри це, підкреслюють соціологи, абсолютна більшість українців (80%) продовжують вважати, що влада на оті самі компроміси не піде. Також переважна частина опитаних (63%) вважає, що Захід продовжує допомагати Україні і хоче, щоб війна закінчилася на прийнятних для України умовах.

Тернопілля

Вражаюча статистика з утопічним завершенням

“Будьте взаємно ввічливими на дорозі та бережіть себе!”, – таким побажанням в дусі “Утопії” Т.Мора чи “Міста сонця” Т.Кампанелли відділ комунікації поліції області завершив повідомлення про статистику ДТП на теренах нашого краю. Вона справляє враження: за дев’ять місяців на автошляхах Тернопільщини зареєстровано 1767 дорожньо-транспортних пригод. Як наслідок, 54 людини загинули, ще 527 – травмовано. Отже, 54-ом нещасним оті взаємна ввічливість і обережність вже ніяк не прислужаться. А головне: немає жодних гарантій, що в наступні 9 місяців ситуація поліпшиться – ну, ніяк це не в’яжеться з рівнем культури і законослухняності наших водіїв. Наведена вище сумна статистика – практично повсякденна, можна сказати, рутинна. Уже після її публікації вона поповнилася: троє людей загинуло через порушення ПДР на дорозі Тернопіль — Львів — Рава-Руська. Однак трапляються й інші, більш неординарні способи залишити цей нерідко схожий на божевільню світ, причому – нібито добровільно (хоча навряд чи цілком усвідомлено). Надміру вразливий чолов’яга після сварки з дружиною, попередньо, можливо, перечитавши “Анну Кареніну” й добряче хильнувши для більшої рішучості, зручно вмостився на рейках в очікуванні поїзда. На щастя, першим на місце запланованої самоекзекуції приспів поліцейський, який відтягнув кандидата в самогубці в безпечне місце. Варіант відомого “Шукайте жінку” у цьому випадку був фоном, а от у стольному Києві набув цілком визначених ознак карної справи: 38-річна тернополянка налагодила там продаж бойових гранат – по 4 тис. грн. за одиницю. Можливо, оптом виходило й дешевше – з цим (а також з каналом надходження) тепер розбираються ті, котрі, не виключено, виступили в ролі зацікавлених “покупців”…