Слідчі СБУ повідомили про підозру тернополянину, який у складі терористичної групи «народна дружина лнр» брав участь у веденні бойових дій проти військовослужбовців Збройних Сил України.

Встановлено, що у 2012 році 18-річний уродженець Тернополя разом із родичами переїхав у Луганськ. Через три роки, після захоплення міста бойовиками, він добровільно вступив до лав терористичної групи «народна дружина», яка разом із іншими незаконними воєнізованими формуваннями «лнр» чинила збройний супротив українським захисникам.

Зрадник особисто вів бойові дії проти військовослужбовців ЗСУ, патрулював тимчасово окуповані території Луганської області, чергував на блокпостах та незаконно утримував у штабі «народної дружини» патріотичних жителів Донбасу. Також він залякував фізичною розправою та завдавав побоїв працівникам окупованих підприємств, які брали участь у акціях громадянської непокори.

Наразі бойовик переховується від правосуддя на тимчасово не підконтрольній українській владі території. Йому заочно повідомлено про підозру за ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.

Викриття та документування протиправної діяльності бойовика здійснювали співробітники Управління СБУ в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.