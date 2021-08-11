Тілесні ушкодження несумісні із життя отримала жителька Бучача, 1960 року народження 10 серпня близько 22:00. Жінку збив автомобіль.

На місце дорожньо-транспортної пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, потерпіла переходила дорогу за межами пішохідного переходу.

В цей час атошляхом Чортків-Бучач рухався автомобіль Toyota Corolla. Водій іномарки каже, що жінка вийшла із-за зустрічного мікроавтобуса і він не встиг загальмувати.

Бучаччанку госпіталізували, але врятувати їй життя медикам не вдалося.

У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Даний факт внесений в ЄРДР згідно із ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть) Кримінального кодексу України.