Водій BMW виїхав на зустрічну смугу: в поліції розповіли деталі смертельної ДТП у Тернополі

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 11 січня близько 19:00. У Тернополі на вулиці Степана Будного зіткнулися три автомобілі.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група та лікарі екстреної швидкої допомоги.

За попередньою інформацією, водій автомобіля BMW виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в ВАЗ-21099 та Mercedes-Benz Atego. В результаті удару, 31-річний кермувальник BMW загинув на місці аварії. Кермувальника ВАЗу з переломами та травмами госпіталізували в реанімаційне відділення. Третій водій за меддопомогою не звертався.

В учасників автопригоди відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває розслідування згідно із частиною 2 статті 286 ККУ.