20 грудня, близько 19:20 год, інспектори отримали повідомлення про автопригоду з потерпілими, яка трапилася на вулиці Шептицького.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Hyundai Accent не був уважним, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на припаркований автомобіль MAN. Внаслідок автопригоди 42-річний кермувальник Hyundai отримав тілесні ушкодження. Його шпиталізували до лікувального закладу.

Поліцейські забезпечили охорону місця події та викликали слідчо-оперативну групу для встановлення усіх деталей справи.