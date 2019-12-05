Керівник Тернопільської обласної організації ВО «Свобода» Олег Сиротюк у прямому ефірі програми «Аргументи» на каналі «Тернопіль1» заявив, що чинна влада знищує освітню галузь.

Свободівець зазначив, що недофінансування освіти в Україні – це проблема, яку «Слуги народу» обіцяли миттєво вирішити. Проте своїми ініціативами вони продовжують заганяти вчителів та учнів у глухий кут.

– Говорячи про освіту, ми говоримо про гарантії, які повинні отримувати громадяни відповідно до Конституції України, зокрема, безкоштовне навчання. У цих умовах ми бачимо, як нова влада продовжує практику своїх попередників – недофінансовує освітню галузь. Адже з року в рік вчителі входять у стан прохачів. Вони постійно просять, щоб їм виплатили заробітні плати та надбавки. У парламенті, у той час, лунають інші пропозиції. Наприклад, фракція «Голос» пропонує знімати надбавки вчителям. Прем’єр-міністр стверджує, що виплачувати надбавки освітянам потрібно відповідно до кількості учнів, яких вони навчають. Це виходить, що в обласному центрі, де є багатокомплектні класи, вчителі отримуватимуть одну заробітну плату, а десь в районах чи ОТГ, де менші класи, що залежить від загальної кількості населення, – іншу, меншу зарплату, – обурився Олег Сиротюк.

На думку свободівців, вчитель повинен отримувати гідну плату за свою працю, яка не залежатиме від кількості учнів чи рівня ОТГ.

– Вчитель не повинен залежати від того, у якій громаді він живе і скільки учнів ходить в школу, у якій він працює. Інакше в нашій країні утвориться дисбаланс і відповідно вчителі у різних населених пунктах отримуватимуть різні заробітні плати. Це нагадує ситуацію із санкціями, які ми використовуємо щодо нашого ворога, а виходить, що влада також вводить їх проти вчителів, шукаючи механізм виправдання до того, що не збирається виконувати. На жаль, влада не планує підвищувати заробітні плати освітянам та виплачувати їх об’єктивно. Також міністр освіти заявляє, що в нас забагато вчителів, тому потрібно одних скоротити, щоб за цей рахунок щось доплатити іншим. Я вважаю, що це санкційна політика по відношенню до нашого майбутнього, бо дуже важливо, щоб у школах надавали якісні освітні послуги. Від знань, отриманих у загальноосвітніх закладах залежить подальше життя громадян та країни, –переконаний Олег Сиротюк.

Представники ВО «Свобода» категорично не сприймають позицію нової влади, яка продовжує недофінансовувати освітню галузь.

– Ми вважаємо, що це знищення освіти через фінансові методи, бо ніхто не говорить про якісні зміни у середині структури, перевагу надають темі обрізання фінансів, мовляв, що на місцях неправильно розприділяють кошти. Як можна правильно направити фінанси, коли є недофінансування, адже держава, у обов’язки якої входить забезпечення галузі освіти, системно оминає цю сферу? Причиною створення такої ситуації є те, що люди довірилися новим обличчям та багатообіцяючим гаслам. Українці повірили, що 21 квітні – 21 липня закінчиться «епоха бідності», адже це їм гарантувала нова влада. Проте вона не закінчилася, натомість «Слуги народу» впроваджують ще гірші практики. Це все є у відповідальності чинної влади, яка має у своєму підпорядкуванні усі основні структури держави. Тому вони не можуть заявити, що хтось їм заважає виконувати передвиборчі обіцянки, адже усе керівництво країни – з однієї партії. І за оптимізацію і закриття понад 100 шклі у наступному році в Тернопільській області теж нестиме відповідальність одна партія, яка обіцяла служити народу, а насправді вбиває його своє некомпетентністю та антинародними ініціативами, –резюмував Олег Сиротюк.